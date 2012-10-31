Форма поиска по сайту

31 октября 2012, 13:03

Общество

Почти 3 миллиона военных пенсионеров не получают бесплатную медпомощь

Из-за резкого сокращения количества военных госпиталей и санаториев в 2009 году около трех миллионов военных пенсионеров остались без бесплатного медицинского обеспечения. На сегодняшний день на бесплатное лечение в военных госпиталях имеют право порядка семи миллионов человек.

При этом, по словам главы комиссии Общественной палаты по проблемам национальной безопасности Александра Каньшина, Минобороны намерено ликвидировать еще более 20 военных госпиталей в гарнизонах, что еще больше усугубит ситуацию, сообщает "Интерфакс".

Также ветераны армии и флота жалуются на оптимизацию санаторно-курортных учреждений Минобороны, которая должна начаться с 1 декабря. В результате планируется сокращение штатов военных санаториев и домов отдыха на 30-70%, а также перевод некоторых на сезонный принцип работы.

Поэтому было принято решение рассмотреть данные проблемы военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей на слушаниях в Общественной палате, которые пройдут 13 ноября. В мероприятии примут участие руководители Минобороны и других силовых структур, депутаты Госдумы, представители Совета Федерации, системы здравоохранения, члены общественных объединений, ветеранских организаций и правозащитников.

