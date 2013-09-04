Форма поиска по сайту

04 сентября 2013, 16:57

Общество

В СЗАО москвичи смогут проверить здоровье на избирательных участках

В день голосования на избирательных участках в Северо-Западном округе столицы будут работать "Столы здоровья". Об этом сообщает пресс-служба префектуры округа.

"Столы здоровья" будут установлены на тех избирательных участках, которые обслуживают наибольшее число жителей.

Кроме того, в самых популярных местах каждого района СЗАО заработают "Шатры здоровья". Здесь можно будет узнать не только свой рост, вес, уровень артериального давления, но и пройти экспресс-анализ по определению уровня глюкозы и холестерина, измерение концентрации окиси углерода в выдыхаемом воздухе и другое.

"Жители получат информацию о состоянии своего здоровья и возможности прохождения лечения в районе, а врачи – дополнительный повод рассказать о здоровом образе жизни", - сказал и.о. префекта СЗАО Владимир Говердовский.

Информацию о том, где будут расположены "столы здоровья" можно узнать на информационных стендах у подъездов домов, на сайтах управ и префектуры округа.

