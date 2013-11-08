Олимпийская чемпионка Ольга Каниськина завершила спортивную карьеру

Олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Ольга Каниськина завершила спортивную карьеру. Судьбу еще двух российских ходоков - олимпийского чемпиона Валерия Борчина и двукратного медалиста Игр Дениса Нижегородова решится позже.

Борчин и Нижегородов проходят медицинское обследование, заявил ИТАР-ТАСС главный тренер сборной России по легкой атлетике Валентин Маслаков.

Все трое спортсменов не выступали на августовском Чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в Москве.

Напомним, Каниськина выиграла соревнования по спортивной ходьбе на 20 километров на Олимпиаде в Пекине. В Лондоне спортсменка завоевала серебро на той же дистанции, уступив соотечественнице Елене Лашмановой.