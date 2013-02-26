Комиссии Мосгордумы поддержали закон о запрете рекламы на асфальте

Комиссии Мосгордумы поддержали законопроект о введении запрета на рекламу на асфальте в Москве.

"Предлагаю поддержать в первом чтении проект закона, он необходим, хотя и поправки нужно совместно проработать", - заявил глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Спикер Мосгордумы Владимир Платонов, в свою очередь, отметил, что законопроект нуждается в уточнении формулировок и устранении противоречий. Первое чтение законопроекта может состояться в начале марта, передает РИА Новости.

Напомним, согласно закону, нанесение надписей, изображений на проезжую часть дорог и улиц, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки влечет наложение штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 2,5 тысячи рублей, на должностных лиц - от 5 до 7,5 тысячи рублей, на юридических лиц - от 7,5 тысячи до 15 тысяч рублей.