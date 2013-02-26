Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля 2013, 17:37

Политика

Комиссии Мосгордумы поддержали закон о запрете рекламы на асфальте

Комиссии Мосгордумы поддержали законопроект о введении запрета на рекламу на асфальте в Москве.

"Предлагаю поддержать в первом чтении проект закона, он необходим, хотя и поправки нужно совместно проработать", - заявил глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Спикер Мосгордумы Владимир Платонов, в свою очередь, отметил, что законопроект нуждается в уточнении формулировок и устранении противоречий. Первое чтение законопроекта может состояться в начале марта, передает РИА Новости.

Напомним, согласно закону, нанесение надписей, изображений на проезжую часть дорог и улиц, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки влечет наложение штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 2,5 тысячи рублей, на должностных лиц - от 5 до 7,5 тысячи рублей, на юридических лиц - от 7,5 тысячи до 15 тысяч рублей.

законопроекты Мосгордума законы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика