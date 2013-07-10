Форма поиска по сайту

10 июля 2013, 14:49

Политика

Совет Федерации одобрил введение повышенного налога на роскошные авто

Совет Федерации одобрил законопроект о повышенных налогах для владельцев дорогих автомобилей. Госдума приняла документ в третьем чтении 10 июля, а вступить в силу он должен 1 января 2014 года.

Напомним, под действие закона попадут машины, включенные в специальный перечень Минпромторга. Налоговая ставка при этом будет зависеть от стоимости и возраста авто.

Так, если машина не старше пяти лет, а ее цена не превышает 10 миллионов рублей, то придется платить двойной налог. Тройной налог будет действовать для владельцев автомобилей старше десяти лет и дороже 15 миллионов рублей или не старше двадцати лет и не дешевле 15 миллионов.

законопроекты налоги законы роскошь

