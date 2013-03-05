Проект московского закона "Об образовании" опубликуют для обсуждения

Депутаты Мосгордумы приступили к разработке законопроекта "Об образовании", который должен объединить четыре столичных закона, регулирующих данную сферу.

В концепцию нового документа включены нововведения федерального закона "Об образовании". Кроме того, он максимально сохраняет те гарантии, которые есть в действующих столичных законах, отметил председатель комиссии по образованию и молодежной политике городского парламента Виктор Кругляков.

По словам депутата, уже поступает множество предложений от учителей и родителей, к работе над проектом готова подключиться и ассоциация негосударственных образовательных учреждений. Проект документа планируется опубликовать для общественного обсуждения.