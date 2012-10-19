Форма поиска по сайту

19 октября 2012, 11:42

Происшествия

После жалоб москвичей в Левобережном районе задержали 36 нелегалов

На севере столицы прикрыли еще один приют нелегальных мигрантов. Сотрудники уголовного розыска задержали 36 нелегалов, живших в двух домах по Валдайскому проезду и Беломорской улице

Накануне в ходе профилактического рейда по противодействию нелегальной миграции в Левобережном районе столичные полицейские задержали 36 человек, нарушающих режим пребывания в России.

Эти люди жили в двух частично выселенных домах по Валдайскому проезду и улице Беломорская. Среди задержанных граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Северного Кавказа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Добавим, что на шумных и агрессивных нелегалов часто жаловались соседи-москвичи. Между иностранцами постоянно возникали конфликты, которые то и дело грозили обернуться трагедией. Например, в августе в результате ссоры между мигрантами четыре человека получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.

Задержанных привлекут к административной ответственности. Нескольких человек выдворят из страны.

задержания мигранты нелегалы рейды

