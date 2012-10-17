Мошенники завладели активами компании, обогатившись на 8 млн рублей

Полицейским удалось задержать банду аферистов, которые по поддельным документам завладели активами московской компании. На депозитарных счетах организации находилось более 8 миллионов рублей.

Один из членов преступной группы взял на себя роль гендиректора компании. В арсенале мошенников помимо поддельных документов были "липовые" печати и заверительные штампы.

Злоумышленникам удалось осуществить свой план 12 октября. Но вскоре участники преступления были задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на УВД ЦАО Москвы.

В отношении аферистов возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".