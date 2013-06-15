Турецкая полиция задержала журналиста из России

Полиция Стамбула в пятницу задержала журналиста из России Аркадия Бабченко. По данным турецких правоохранительных органов, россиянин вел несанкционированную съемку на площади Таксим и оказал сопротивление при задержании.

В настоящее время российские дипломаты проводят переговоры с полицией Стамбула об освобождении Бабченко. Как передает ИТАР-ТАСС, претензии турецких властей к журналисту касаются не нападения на стражей порядка, а именно оказания им сопротивления. Репортер прибыл в Турцию как турист, разрешения на журналистскую деятельность в республике у него при себе не было.

По местным законам в такой ситуации Бабченко может быть отпущен без предъявления обвинений. Он сможет оставаться в стране до истечения срока действия визы. При условии, что он не будет заниматься деятельностью, требующей особого разрешения.

В Турции уже более двух недель проходят акции протеста. Сначала митинги были направлены против решения властей вырубить парк Гези в столичном районе Таксим. Впоследствии манифестанты стали требовать отставки правительства и премьер-министра. В результате столкновений демонстрантов с полицией госпитализированы сотни человек.