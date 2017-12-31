Президент Ирана признал право граждан на мирный протест

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Президент Ирана Хасан Роухани признал, что граждане обладают конституционным правом на участие в протестах. Он также подчеркнул, что критика строя должна отличаться от насилия.

"Протесты, критика – конституционные права людей, – цитирует главу государства Press TV. – Критика отличается от насилия, которое наносит ущерб государственной собственности".

Ранее сообщалось, что около 200 человек собрались 28 декабря в иранском Мешхеде на акцию протеста. Волнения прошли и в других городах. Собравшиеся критиковали экономическую ситуацию в стране и скандировали лозунги против правительства. Полиция арестовала 52 человека за участие в несанкционированном митинге.

На фоне этих событий власти Ирана заблокировали сервисы Instagram и Telegram. Как рассказал создатель последнего Павел Дуров, мессерджер недоступен, поскольку администрация отказалась закрывать каналы общения протестующих.