В Индии рассказали о столкновении с китайскими военными на границе

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В министерстве обороны Индии сообщили, что в ночь с 29 на 30 августа произошло новое столкновение с войсками КНР в приграничном регионе Ладакх, сообщает RT.

"В ночь с 29 на 30 августа 2020 года войска Народно-освободительной армии Китая нарушили предыдущий консенсус, достигнутый во время военных и дипломатических встреч в продолжение противостояния в Восточном Ладакхе, и осуществили провокационные военные действия, чтобы изменить статус-кво", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что индийские военные предотвратили эту деятельность на южном берегу озера Пангонг-Цо. Также были приняты меры по укреплению позиций Индии и воспрепятствованию намерениям КНР в одностороннем порядке изменить "положение дел на земле".

Инцидент между китайскими и индийскими военными возник 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. Как говорили китайские военные, около реки Галван на границе индийские военные нарушили обязательства. Они якобы незаконно пересекли линию фактического контроля. При этом утверждали, что был осуществлен провокационный удар, который привел к ожесточенному противостоянию. Погибли несколько человек. Так, МИД Китая выразил протест из-за этого конфликта.