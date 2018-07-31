На юге Сирии полностью завершилась военная операция против террористов

31 июля, 21:45
Фото: ТАСС/Zuma/Ammar Safarjalani
На юге Сирии была полностью завершилась операция вооруженных сил против террористов. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по урегулированию ситуации в республике Александр Лаврентьев.
"Хочу подтвердить, что операция на юге и юго-западе Сирии против боевиков "Исламского государство" и "Джебхат ан-Нусры" (запрещены в России) полностью завершена", – сказал он, передает "Комсомольская правда".
Международная встреча по Сирии проходила в Сочи 30-31 июля. Она была призвана содействовать политическому урегулированию конфликта в САР. На встрече присутствовали представители правительства и вооруженной оппозиции Сирии, а также наблюдатели от Иордании и ООН.
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