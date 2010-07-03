Явка на выборах на Украине за три часа составила 16,08%

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Явка на выборах президента Украины на 11:00 составила 16,08 процента, сообщает РИА Новости. Данные по явке предоставил 81 территориальный избирательный округ из 199.

Ранее соцопрос показал, что принять участие в голосовании готовы 84 процентов украинцев. Из тех, кто планирует идти на выборы, около 20,9 процента опрошенных не определились с кандидатом, либо не поддерживают никого.

В Крыму такую низкую явку объясняют отчаянием избирателей и тем, что они не верят в возможность кардинальных изменений в стране.

Как заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, активность избирателей невысокая, при том, что обычно на Украине голосуют гораздо лучше. По его мнению, люди просто понимают, что голосовать им не за кого. По его словам, среди кандидатов есть те, кто хотят соблюдать в стране нейтралитет, в связи с чем выступают за улучшение отношений с Москвой и недопустимость членства Украины в НАТО, однако голосовать за них на Украине не готовы.

На Украине проходят президентские выборы. В воскресенье, 31 марта, по всей стране открылись избирательные участки для голосования. Работать они будут до 20:00.

Всего на пост лидера Украины претендуют 39 кандидатов, что стало рекордом. По рейтингам, составленным за неделю до голосования, лидирует шоумен Владимир Зеленский. Его готовы поддержать 30%. Действующего президента Петра Порошенко поддерживают 17% граждан, а лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 12,5%.

В то же время социологи считают, что глава государства определится во втором туре. ЦИК обязан объявить итоги голосования до 10 апреля. Если же ни один из кандидатов в первом туре не сможет набрать более половины голосов избирателей, на 21 апреля будет назначен второй тур.

Будущий президент возглавит Украину на пять лет.