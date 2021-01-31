В Минздраве ДНР заявили о получении партии российской вакцины от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство здравоохранения Донецкой народной республики (ДНР) сообщило о поступлении партии российской вакцины от коронавируса в Донецк.

"Партия российской вакцины от коронавируса доставлена в Донецк", – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что в республике в первую очередь вакцинируют представителей из групп риска. 32 пункта бесплатной вакцинации расположены в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Торезе, Шахтерске, Амвросиевском и Новоазовском районах.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в стране не рассматривают возможности регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

При этом глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что РФ готова передать Украине технологии для производства вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" на территории страны.

