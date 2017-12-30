Украинский генерал заявил об уязвимости Крымского моста к ракетным ударам

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Керченский мост, строящийся Россией, с военной точки зрения достаточно уязвим для ударов авиации, а также ракет наземного и морского базирования. Такого мнения придерживается экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

По его словам, мост может нести угрозу для Украины, при этом он очень важен для России, так как поспособствует экономическому росту Крыма, передает РИА Новости.

Мост через Керченский будет называться "Крымским". Этот вариант выбрали жители России в ходе голосования. Теперь "Крымский мост" официально появится на топографических картах и дорожных указателях.

Мост свяжет Крым и Кубань. Автомобильное движение по нему планируют открыть уже в декабре 2018 года, а железнодорожное – в 2019 году.