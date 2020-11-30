Девушка из Великобритании спустя 14 лет нашла в доме тайную комнату

12:55
Фото: соцсети
Жительница Великобритании Холли Хантер случайно обнаружила в своем доме, в котором живет уже 14 лет, тайную комнату, передает газета The Sun.
Она рассказала, что во время уборки обнаружила в комнате небольшую дверь, за которой скрывается проход в помещение под крышей. Теперь девушка намерена привести его в порядок для дальнейшего использования.
"Это было довольно пугающе, но теперь это для меня как вызов. Мне интересно, что я могу сделать это помещение своей комнатой. Жаль, что я не сделала этого 14 лет назад", – отметила Холли.
Ранее строитель, реставрировавший потолок церкви Святого Иакова в бельгийском Антверпене, наткнулся на необычное послание, написанное в 1941 году. Автор письма, которое было вложено в спичечный коробок, посоветовал потомкам в полной мере насладиться жизнью.
Записку могли оставить маляры, специально спрятавшие послание так, чтобы его в будущем нашли именно их коллеги. Авторы отметили, что стали свидетелями двух войн и им зачастую приходилось работать голодными.
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