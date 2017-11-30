Белый дом опроверг слухи об отставке Тиллерсона

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Рекс Тиллерсон по-прежнему возглавляет Госдепартамент США. В Белом доме опровергли слухи об его отставке, подчеркнув, что никакой официальной информации о кадровых перестановках в администрации нет.

Такое заявление сделала 30 ноября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. "На данный момент нет никаких объявлений о кадровых перестановках. Госсекретарь Тиллерсон продолжает возглавлять Госдепартамент", − сообщила она представителям СМИ, передает ТАСС.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Рекса Тиллерсона собираются снять с поста госсекретаря США, а его место может занять нынешний директор ЦРУ Майкл Помпео. СМИ отметили, что в этом случае Тиллерсон продержится на посту главы Госдепа рекордно короткий срок за последние 120 лет истории ведомства.