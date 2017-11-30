СМИ сообщили, что глава ЦРУ может стать госсекретарем США‍

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По данным американских СМИ, Белый дом планирует снять с должности Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США и заменить его на директора ЦРУ Майкла Помпео. Центральное разведывательное управление возглавит сенатор Том Коттон.

Согласно информации издания The New York Times, отправить Тиллерсона в отставку планируется в ближайшие несколько недель. Отмечается, что если это произойдет, госсекретарь США продержится на нынешнем посту самый короткий срок за последние 120 лет в истории ведомства.

Не сообщается, одобрил ли президент США Дональд Трамп данную перестановку. Однако, как отмечает газета, глава государства негативно относится к действующему госсекретарю и в целом готов санкционировать перестановки во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в СМИ проходила информация о том, что на смену Тиллерсону может прийти постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Однако, по слухам, Помпео, который стал фаворитом, сумел впечатлить Трампа ежедневными брифингами по вопросам безопасности и грамотными советами.