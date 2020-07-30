В Сенате США раскритиковали аукционные дома за сделки с Ротенбергами – СМИ

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Подкомитет Сената США по расследованиям подготовил доклад, в котором раскритиковал аукционные дома за сделки с лицами, находящимися под санкциями в отношении России.
Как пишет The Wall Street Journal, комитет Сената по вопросам внутренней безопасности и правительственным ведомствам на протяжении двух лет изучал выполнение рестрикций.
В докладе, в частности, содержится резкая критика в адрес аукционных домов и арт-дилеров за то, что они не предпринимают проверки при сделках с предметами искусства.
По данным газеты, предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги через своего представителя приобрели десять произведений искусства на сумму 6,8 миллиона долларов, включая работы Жоржа Брака и Марка Шагала.
Кроме того, указывается, что Ротенберги купили картину Рене Магритта за 7,5 миллиона долларов. Также зафиксированы сделки с антиквариатом на сумму 18,4 миллиона долларов.
Представители аукционных домов заявили, что соблюдают режим санкций, выразили готовность сотрудничать с властями и отметили, что не знали, кто именно участвует в торгах.
Представитель Ротенбергов назвал утверждения "абсурдными", так как все операции были открытыми, а также проводились законно и в личных целях на рыночных условиях.
В США компаниям запрещено осуществлять какие-либо финансовые операции с лицами, находящимися под санкциями. Нарушителям грозят штрафы и лишение свободы.
Великобритания ранее ввела персональные санкции против 25 граждан России в связи с нарушением прав человека. Среди них, в частности, глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.
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