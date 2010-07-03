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18:16

В Белоруссии вынесли второй в этом году смертный приговор

за рубежом суды происшествия

18:16

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Фото: depositphotos/ligora

Коллегия по уголовным делам Витебского областного суда приговорила к исключительной мере наказания Виктора Павлова за убийство двух сестер-пенсионерок, сообщает ТАСС. Это уже второй за год смертный приговор, вынесенный в Белоруссии.

Павлова признали виновным в убийстве с особой жестокостью. Гособвинитель запросил для него высшую меру наказания – расстрел. Он руководствовался тем, что это было уже второе убийство, совершенное подсудимым. Суд согласился с позицией прокурора.

Павлов в последнем слове перед судом раскаялся и попросил суд не выносить ему смертный приговор. Решение суда может быть обжаловано в суде высшей инстанции.

Белоруссия – единственная в Европе и СНГ страна, где применяется смертная казнь. С 1990 года там расстреляли более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.

В России с 1996 года действует мораторий на смертную казнь, и суды не выносят вердикты с таким приговором. Высшей мерой наказания считается пожизненное лишение свободы.

Мораторий на смертную казнь в России истекал 1 января 2010 года, но в ноябре 2009 года Конституционный суд продлил его. Однако в статье 59 Уголовного кодекса РФ смертная казнь как высшая мера наказания за особо тяжкие преступления против жизни по-прежнему допускается.

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за рубежом суды происшествия

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