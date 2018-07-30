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30 июля, 16:38

Власти США тайно следили за поведением пассажиров самолетов – СМИ

за рубежом безопасность транспорт

Фото: depositphotos/kasto

В США сотрудники Управления по безопасности на транспорте около восьми лет тайно наблюдают за авиапассажирами, которых по разным причинам сочли подозрительными. Об этом пишет газета The Washington Post.

Как сообщает издание, в рамках программы "Спокойные небеса" (Quiet Skies), о которой широкая общественность узнала лишь недавно, американские воздушные маршалы следят за некоторыми пассажирами на внутренних рейсах. Уточняется, что речь идет о людях, которые включены в список "вызывающих озабоченность". Об активности или пассивности таких пассажиров, их нервозности и даже частоте посещения туалета сотрудники регулярно докладывают управлению.

Представитель УБТ Джеймс Грегори не назвал конкретных причин, по которым те или иные пассажиры могут попасть в число "вызывающих озабоченность". Вполне вероятно, пишет The Washington Post, что властей настораживают контакты указанных пассажиров с людьми из антитеррористических баз данных или из федерального черного списка лиц, которым запрещен доступ на борт самолетов.

"Мы ничем не отличаемся от полицейских, размещенных на улицах из-за повышенной вероятности того, что там что-то может произойти", – подчеркнул Грегори. Он добавил, что в салоне самолета, который находится на высоте в несколько километров, важно иметь возможность контролировать обстановку и поведение пассажиров.

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