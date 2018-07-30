Заявившую о находке крейсера "Дмитрий Донской" компанию заподозрили в мошенничестве

30 июля, 16:10
Фото: youtube.com
Южнокорейскую компанию "Синиль", которая заявила об обнаружении крейсера "Дмитрий Донской" на дне Японского моря, подозревают в мошенничестве. Полиция приступила к расследованию этого дела, сообщает агентство Ренхап.
В полиции считают, что заявления о находке обломков затонувшего в начале ХХ века российского крейсера могут оказаться мошенничеством. В связи с этим главе компании запретили покидать город.
17 июля представители строительной компании "Синиль" объявили, что им удалось обнаружить обломки крейсера российского императорского флота "Дмитрий Донской" на глубине 434 метра у острова Уллындо. Также сообщалось о планах по подъему судна.
Позже компания извинилась за информацию о том, что на борту якобы находятся сокровища. Эти данные назвали спекулятивными и непроверенными.
Крейсер "Дмитрий Донской", затонувший в 1905 году, известен тем, что в время Русско-японской войны вел бой до последнего, несмотря на многочисленные повреждения. Цусимское морское сражение, в котором участвовал корабль, стало одной из судьбоносных битв этой войны.
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