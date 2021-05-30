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В мире

10:26

СМИ сообщили о возможной эвакуации из-за наводнения в Новой Зеландии

за рубежом погода

Фото: youtube.com/Stuff

Наводнение в новозеландском регионе Кентербери угрожает тысячам домов, возможна эвакуация. Об этом сообщает местный портал Stuff.

На данный момент речь идет о риске затопления почти 4 тысяч домов в городе Ашбертон. Мэр города Нил Браун отметил, что помощь и передислокация из опасных районов может потребоваться почти половине из 35 тысяч населения.

По данным издания, из-за сильнейших за последние сто лет ливней перекрыты дороги.

Сообщается также, что местные власти готовят план эвакуации на случай, если ситуация не улучшится. При этом в отдельных регионах возникли перебои с электричеством, местами вводится чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за сильных майских ливней выпало почти две месячные нормы осадков. При этом только накануне, 29 мая, в столице выпало 22 миллиметра осадков.

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