Жителей Великобритании озаботило сближение России с Китаем

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Публикация британского издания Daily Mail о том, что якобы Россия и Китай объединяют усилия для создания арсенала роботизированных вооружений, вызвала бурный отклик у читателей.

В своем материале таблоид сослался на доклад, обнародованный некоммерческой исследовательско-аналитической организацией Центр военно-морского анализа.

В комментариях к статье читатели в том числе предложили отменить санкции против России и начать налаживать отношения.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, которые могут воевать самостоятельно. Он также подчеркнул, что в области современных вооружений ведется большая работа.