Школа и жилые дома сгорели из-за конфликта на границе Киргизии и Таджикистана

11:40
Фото: mvd.gov.kg
Министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии заявило, что в ходе конфликта на границе с Таджикистаном сгорели одна из школ, погранзастава и несколько жилых домов и бизнес-объектов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Сгоревшие дома в Лейлекском районе Баткенской области: в селе Кулунду – два дома и 10 жилых домов в селе Максат. В Баткенском районе – девять жилых домов, 10 АЗС, два ресторана, восемь магазинов, одно здание бывшего казино и одна погранзастава. В селе Ак-Сай загорелось здание пожарно-спасательного отряда МЧС", – уточнили в ведомстве.
Всего, по предварительным данным, сгорели 17 зданий. Также есть информация о сгоревших автозаправках сразу в нескольких селах.
В ведомстве подчеркнули, что около 13,5 тысячи граждан Киргизии были эвакуированы из зоны, на территории которой разгорелся конфликт.
Ранее сообщалось, что конфликт произошел 28 апреля после того, как представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, а представители киргизской стороны решили спилить столб.
В ночь на 29 апреля ситуация обострилась и началась стрельба. Общее число пострадавших превысило 100 человек. Позже стороны договорились о прекращении огня на границе и отводе сил.
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