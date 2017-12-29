Госдепартамент США призвал РФ к сотрудничеству по Договору по открытому небу

29 декабря, 07:28
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
В Соединенных Штатах заявили о готовности сотрудничать с РФ над устранением проблем, связанных с Договором по открытому небу.
"США уважают и будут уважать свои обязательства в рамках Договора по открытому небу, а также сохраняют готовность решать вопросы, относящиеся к его имплементации. Мы призываем Россию конструктивно взаимодействовать с нами по высказанной нами обеспокоенности", – сказал сотрудник Госдепартамента, передает ТАСС.
Он также добавил, что ответные меры США будут носить обратимый характер, если Москва будет соблюдать обязательства по документу.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия США наносят ущерб Договору по открытому небу.
В российском ведомстве призвали американских коллег "остановиться и заняться деполитизированным поиском решения проблем".
Договор по открытому небу подписали 23 страны-члена ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Согласно документу, участники договора могут совершать облеты территорий друг друга, чтобы контролировать военную деятельность.
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