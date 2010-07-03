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В мире

16:28

На Сицилии распродают дома по 1 евро

за рубежом финансы

Фото: ТАСС/Zuma

В итальянской Бивоне, которая находится на острове Сицилия, предлагают купить жилье за 1 евро. Власти города хотят привлечь новых жителей. Об этом сообщает "Мир 24".

Как отмечается, в небольшом городе за 40 лет вдвое сократилось население. На сегодняшний день в городе проживает около 4 тысяч человек.

Купленную недвижимость можно использовать не только как жилье. Дом можно переоборудовать под магазин, ресторан и т.д.

Однако новый владелец должен будет вложить в реконструкцию купленного дома минимум 2,5 тысячи евро.

Власти итальянского города Самбука-ди-Сицилия ранее также устроили распродажу – с молотка за символическую плату в 1 евро ушли 16 заброшенных зданий.

Кроме того, деревня Монти-Щага на юге Швейцарии объявила о продаже домов за один швейцарский франк (примерно 64 рубля). Данное предложение касается обветшавших каменных домов в кантоне Тичино, поэтому будущие владельцы обязаны отреставрировать здания.

Недвижимость находится в горах рядом с озером Лаго-Маджоре неподалеку от итальянской границы, откуда можно быстро добраться до Милана и озера Комо.

Местные власти надеются, что распродажа поможет вдохнуть жизнь в деревню. Они собираются предложить новым жителям вакансии рыбаков, фермеров, строителей и пекарей.

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