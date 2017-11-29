Фото: ТАСС/Emily Molli

Великобритания осудила Трампа за ретвит антимусульманских постов.

"Официальный представитель премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй сказал, что американский президент Трамп был не прав, когда осуществил ретвит постов, взятых у Britain First", − сообщили в канцелярии главы британского правительства, передает телеканал Sky News.

Заместитель лидера Britain First Джейда Франсен разместила в Twitter неверифицированные видеоролики с кадрами нападений, совершенных мусульманами. В одном из них разбивается статуя святой Девы Марии.

Ранее ООН призвала Дональда Трампа пресекать дискриминацию этнических и религиозных меньшинств. Аль-Хусейн высказал недовольство демонстрацией негативного отношения к этническим группам людей, в частности – мусульманам и мексиканцам. Он добавил, что нынешняя миграционная политика Вашингтона может привести лишь к усилению ксенофобских настроений.

Вместе с тем, верховный комиссар ООН высказал опасение, что из-за возможных массовых депортаций будут разрушены семьи и многие дети могут оказаться в заключении, либо вдали от своих родителей.