29 ноября, 23:19
Фото: ТАСС/Emily Molli
Великобритания осудила Трампа за ретвит антимусульманских постов.
"Официальный представитель премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй сказал, что американский президент Трамп был не прав, когда осуществил ретвит постов, взятых у Britain First", − сообщили в канцелярии главы британского правительства, передает телеканал Sky News.
Заместитель лидера Britain First Джейда Франсен разместила в Twitter неверифицированные видеоролики с кадрами нападений, совершенных мусульманами. В одном из них разбивается статуя святой Девы Марии.
Ранее ООН призвала Дональда Трампа пресекать дискриминацию этнических и религиозных меньшинств. Аль-Хусейн высказал недовольство демонстрацией негативного отношения к этническим группам людей, в частности – мусульманам и мексиканцам. Он добавил, что нынешняя миграционная политика Вашингтона может привести лишь к усилению ксенофобских настроений.
Вместе с тем, верховный комиссар ООН высказал опасение, что из-за возможных массовых депортаций будут разрушены семьи и многие дети могут оказаться в заключении, либо вдали от своих родителей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: