ООН призвала Трампа пресекать дискриминацию этнических и религиозных меньшинств

Фото: PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier
ООН призвала Дональда Трампа пресекать дискриминацию этнических и религиозных меньшинств. Такие слова верховного комиссара организации Зейда Раад аль-Хусейна приводит Центр новостей ООН.
Аль-Хусейн высказал недовольство демонстрацией негативного отношения к этническим группам людей, в частности – мусульманам и мексиканцам. Он добавил, что нынешняя миграционная политика Вашингтона может привести лишь к усилению ксенофобских настроений.
Вместе с тем, верховный комиссар ООН высказал опасение, что из-за возможных массовых депортаций будут разрушены семьи и многие дети могут оказаться в заключении, либо вдали от своих родителей.
Миграционная политика ТрампаРанее президент Трамп издал указ о запрете на въезд в США гражданам шести стран, которые в большей степени населяют мусульмане. Среди них – Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена.
Вместе с тем, еще в ходе предвыборной кампании, Трамп обещал возвести на границе с Мексикой бетонную стену, которая позволит пресечь волны нелегальной иммиграции. Соответствующий указ он подписал, едва вступив в должность.