Госкино Украины запретило сериал "Сваты"

Фото: кадр из сериала "Сваты"; производство "Студия Квартал-95"; режиссеры: Юрий Морозов, Андрей Яковлев, Эдуард Радзюкевич; продюсеры: Владимир Зеленский, Александр Богуцкий, Борис Шефир

Государственное агентство Украины по вопросам кино признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны телесериала "Сваты". Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Госкино Украины Филипп Ильенко.



Российского актера Федора Добронравова 28 ноября добавили в список лиц, угрожающих украинской безопасности. Ранее СБУ Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года.