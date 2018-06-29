В состав США могут принять 51-й штат

Фото: AP/Danica Coto

В Конгрессе США рассмотрят возможность признать Пуэрто-Рико 51-м американским штатом.

Законопроект о принятии в состав государства острова Пуэрто-Рико был внесен представителем Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса США Дженнифер Гонсалес-Колон. Информация об этом появилась на сайте американского парламента.

Документ поддержали 37 конгрессменов из Республиканской и Демократической партий.

Официально Пуэрто-Рико считается территорией США с 1898 года. Жители архипелага являются гражданами Америки. Но они не имеют права голосовать на выборах президента. И имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе.

На референдуме в 2017 году жители Пуэрто-Рико проголосовали за вхождение в состав США в качестве 51-го штата.

Теперь дело за решением американского парламента.