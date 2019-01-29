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14:05

США впервые за семь лет не вошли в двадцатку лидеров индекса Transparency International

за рубежом

14:05

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Фото: depositphotos/etienjones

Нынешнее правительство США показало самые плохие результаты в индексе восприятия коррупции Transparency International за последние семь лет. Об этом свидетельствуют данные рейтинга за 2018 год.

Впервые за семь лет США не попали в первую двадцатку, расположившись на 22-м месте (71 балл). Первое место заняла Дания (88), второе – Новая Зеландия (87), третье – Финляндия (85).

Россия занимает в рейтинге 138 место (28). Одинаковое с ней количество баллов набрали Папуа-Новая Гвинеи, Ливан, Иран, Гвинея и Мексика. Украина заняла в списке 120 место (32), Белоруссия – 70 (44).

Индекс восприятия коррупции составляется с 1995 года на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями.

за рубежом

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