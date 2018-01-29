Американский посол в России прокомментировал "кремлевский доклад"

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Посол США в России Джон Хантсман заявил, что в американском "кремлевском" докладе нет ничего нового, поскольку там говорится о законе, принятом полгода назад. Об этом сообщает РИА Новости.

"Этот доклад, который будет направлен конгрессу, касается закона, принятого шесть месяцев назад. Это не что-то новое. Для американо-российских отношений важно то, как мы будем двигаться вперед, а не смотреть назад", – сказал политик.

Администрация США 29 января планирует представить "российский санкционный список", или "кремлевский доклад". Как ожидается, в него войдут лица, которые в США считают приближенными к российским властям. Перечень составлен в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций", принятого в августе прошлого года. По словам экс-координатора санкционной политики Госдепа Дэниела Фрида, попадание в этот список увеличивает риск введения санкций.