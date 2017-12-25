Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

В мире

25 декабря, 11:57

Белый дом представит Конгрессу перечень "плохих парней" из России

за рубежом политика власть

Фото: AP/Cliff Owen/FR17007

Белый дом представит Конгрессу США так называемый "Кремлевский доклад" – список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к власти, сообщает "Коммерсант".

Этот перечень составили в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA), подписанного президентом Дональдом Трампом в августе. Доклад представят до конца января.

Бывший координатор санкционной политики Госдепа, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид рассказал, что включение в этот перечень не означает автоматического введения санкций, но увеличивает риск того, что это случится.

По его мнению, список должен быть точечным, а не массовым. "Правильнее было бы составить более короткий, но сильный список "плохих парней". То есть людей, реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью или актами агрессии", – объяснил он.

Дональд Трамп в августе текущего года подписал закон о расширении санкций в отношении отдельных секторов российской экономики.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать