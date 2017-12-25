Белый дом представит Конгрессу перечень "плохих парней" из России

25 декабря, 11:57
Фото: AP/Cliff Owen/FR17007
Белый дом представит Конгрессу США так называемый "Кремлевский доклад" – список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к власти, сообщает "Коммерсант".
Этот перечень составили в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA), подписанного президентом Дональдом Трампом в августе. Доклад представят до конца января.
Бывший координатор санкционной политики Госдепа, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид рассказал, что включение в этот перечень не означает автоматического введения санкций, но увеличивает риск того, что это случится.
По его мнению, список должен быть точечным, а не массовым. "Правильнее было бы составить более короткий, но сильный список "плохих парней". То есть людей, реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью или актами агрессии", – объяснил он.
Дональд Трамп в августе текущего года подписал закон о расширении санкций в отношении отдельных секторов российской экономики.
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