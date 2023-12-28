В США определили личность обнаруженного в пустыне 47 лет назад мужчины

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В США опознали мужчину, который был обнаружен в пустыне в штате Аризона 47 лет назад. Об этом сообщает телеканал CBS News.

По информации издания, тело мужчины нашли туристы в ноябре 1976 года. Позже сотрудники полиции определили, что в гражданина выстрелили с близкого расстояния. Спустя время экспертам удалось заполучить отпечатки пальцев убитого, но идентифицировать по ним личность не удалось.

По ходу расследования сотрудники музея в городе Флагстафф смогли воссоздать фоторобот погибшего. Так, им стал мужчина 30–35 лет, ростом 172 сантиметра и весом около 65 килограммов.

В октябре этого года, через 47 лет, следователи вновь вернулись к этому делу и решили провести проверку отпечатков пальцев мужчины по базам данных, что было невозможным для того времени. В результате следователи смогли определить личность погибшего. Им оказался гражданин Сальвадора Луис Алонсо Паредес. Однако выяснилось, что у мужчины ни осталось ни одного родственника.

Ранее тело пропавшей россиянки нашли на острове Пхукет в Таиланде, а именно в море в километре от места, где, предположительно, она вошла в воду. Там обнаружили вещи погибшей.

Полицейским удалось опознать тело женщины по купальнику приметного цвета с фотографии, которую предоставили друзья погибшей.



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