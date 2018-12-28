Число жертв стихийных бедствий в Индонезии превысило 4,2 тыс человек за год

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В Индонезии в текущем году число погибших и пропавших без вести при стихийных бедствиях превысило 4,2 тысячи человек. Эта цифра стала самой высокой за последние десять лет, пишет The Straits Times. Издание ссылается на данные Агентства по предотвращению стихийных бедствий.

"В нынешнем году более 4,2 тысячи человек погибли или пропали без вести, что является самым высоким показателем с 2007 года", – говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что число стихийных бедствий превысило 2,4 тысячи случаев.

В сентябре на острове Сулавеси произошло самое разрушительное стихийное бедствие. Землетрясение магнитудой 7,4 случилось 28 сентября. Позднее последовало более 360 афтершоков. Сильные подземные толчки спровоцировали цунами, высота волн во время которого составляла 5-7 метров.

22 декабря на западное побережье Индонезии обрушилось цунами. Волны бушевали в Зондском проливе, который разделяет острова Ява и Суматра. Цунами могло возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Кракатау, утверждают специалисты.