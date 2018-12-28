Число жертв стихийных бедствий в Индонезии превысило 4,2 тыс человек за год

В Индонезии в текущем году число погибших и пропавших без вести при стихийных бедствиях превысило 4,2 тысячи человек. Эта цифра стала самой высокой за последние десять лет, пишет The Straits Times. Издание ссылается на данные Агентства по предотвращению стихийных бедствий.
"В нынешнем году более 4,2 тысячи человек погибли или пропали без вести, что является самым высоким показателем с 2007 года", – говорится в сообщении.
В агентстве отметили, что число стихийных бедствий превысило 2,4 тысячи случаев.
В сентябре на острове Сулавеси произошло самое разрушительное стихийное бедствие. Землетрясение магнитудой 7,4 случилось 28 сентября. Позднее последовало более 360 афтершоков. Сильные подземные толчки спровоцировали цунами, высота волн во время которого составляла 5-7 метров.
22 декабря на западное побережье Индонезии обрушилось цунами. Волны бушевали в Зондском проливе, который разделяет острова Ява и Суматра. Цунами могло возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Кракатау, утверждают специалисты.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.