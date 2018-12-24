Число жертв цунами в Индонезии выросло до 373 человек

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Число жертв в результате цунами, обрушившегося на Индонезию, возросло до 373 человек. Еще 1479 человек пострадали, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о 334 жертвах и 61 пропавшем без вести.

Цунами обрушилось на западное побережье Индонезии 22 декабря. Волны зафиксировали в Зондском проливе, который разделяет острова Ява и Суматра.

Власти страны заявляли, что цунами могло быть вызвано подводным оползнем, причиной которого стала вулканическая активность горы Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова помочь Индонезии с созданием системы предупреждения о стихийных бедствиях. Он отметил, что корпорация пригласила индонезийского посла ознакомиться с российской орбитальной системой дистанционного зондирования Земли. Поисково-спасательные работы и эвакуация в зоне бедствия продолжаются.