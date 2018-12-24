В Индонезии в результате цунами погиб 281 человек

Число погибших от цунами в Индонезии достигло 281 человека

Число жертв цунами в Индонезии выросло до 281 человека. Пострадали более тысячи, 57 человек считаются пропавшими без вести. Такие данные 24 декабря предоставило национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, передает AP.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова помочь Индонезии с созданием системы предупреждения о стихийных бедствиях. Он отметил, что корпорация пригласила индонезийского посла ознакомиться с российской орбитальной системой дистанционного зондирования Земли.

Готовы оказать содействие Джакарте в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях. Пригласили посла Индонезии ознакомиться с возможностями российской орбитальной системы дистанционного зондирования Земли pic.twitter.com/Avkn0f21to — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 24 декабря 2018 г.

Цунами обрушилось на западное побережье Индонезии 22 декабря. Волны зафиксировали в Зондском проливе, который разделяет острова Ява и Суматра.