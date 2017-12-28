Москва призвала США прекратить наносить ущерб Договору по открытому небу

28 декабря, 17:53
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия США наносят ущерб договору по открытому небу.
"Мы призываем наших американских коллег остановиться и заняться деполитизированным поиском решения проблем договора", – цитирует РИА Новости представителя ведомства.
Договор по открытому небу подписали 23 страны-члена ОБСЕ. Документ приняли в Хельсинки в 1992 году. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
В 2017 году и Россия и США облетели территории друг-друга. Военные из штатов пролетели над РФ первыми, в группе также присутствовали представители вооруженных сил Украины.
Позднее Вашингтон заявил, что сократит число открытых для России в рамках договора аэродромов. Москва ответила зеркальными мерами. Обоюдные санкции вступят в силу с января 2018 года.
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