Москва призвала США прекратить наносить ущерб Договору по открытому небу

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия США наносят ущерб договору по открытому небу.

"Мы призываем наших американских коллег остановиться и заняться деполитизированным поиском решения проблем договора", – цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Договор по открытому небу подписали 23 страны-члена ОБСЕ. Документ приняли в Хельсинки в 1992 году. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

В 2017 году и Россия и США облетели территории друг-друга. Военные из штатов пролетели над РФ первыми, в группе также присутствовали представители вооруженных сил Украины.

Позднее Вашингтон заявил, что сократит число открытых для России в рамках договора аэродромов. Москва ответила зеркальными мерами. Обоюдные санкции вступят в силу с января 2018 года.