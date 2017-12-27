Россия сократит число аэродромов для США по договору об открытом небе

27 декабря, 09:00
Фото: ТАСС/PA Images/Srdjan Ilic/PIXSELL
Россия сократит число аэродромов, которые США могут использовать согласно договору об открытом небе. Ограничения начнутся уже с 1 января 2018 года, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что этот шаг – зеркальный в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января. Есть данные, что Штаты хотят закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской и Гавайями, а также ограничить дальность полетов.
Договор по открытому небу 24 марта 1992 года подписали представители 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
Ранее сообщалось, что Белый дом представит Конгрессу США так называемый "Кремлевский доклад" – список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к власти.
Этот перечень составили в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA), подписанного президентом Дональдом Трампом в августе. Доклад представят до конца января.
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