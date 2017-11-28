Додон резко осудил задержание российских журналистов в аэропорту Кишинева

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Президент Молдавии Игорь Додон резко раскритиковал "новый антироссийский демарш правящей коалиции", которым стало задержание в аэропорту Кишинева российских журналистов – обозревателя телеканала "Звезда" Алексея Самолетова и продюсера ВГТРК Марины Сафроновой.

"Беспредел молдавского правительства продолжается. На фоне полностью провальной внутренней и внешней политики правящее большинство продолжает заниматься геополитическими играми во вред Республике Молдова и гражданам", – заявил Додон на своей странице в Facebook.

Президент Молдавии особо отметил, передает "Интерфакс", что Алексей Самолетов является известным режиссером. В Кишиневе он должен был представить публике свой документальный фильм о космосе, "не имеющий никакого отношения к политике", подчеркнул Додон.

"Очевидно, что это очередное звено одной цепи, а цель этих действий - навредить сотрудничеству с нашим стратегическим партнером: Российской Федерацией. Не получится", – подытожил молдавский лидер. Додон также рассказал, что потребовал у уполномоченных органов дать ему письменные объяснения по поводу этого инцидента.

Ранее в пограничной службе Молдавии пояснили, что российские журналисты были задержаны 28 ноября в аэропорту Кишинева, так как не указали цель визита в республику.

Отмечается, что в Молдавии журналисты должны были принять участие в показе документального фильма "Битва за "Салют". Организаторы мероприятия, со своей стороны, заявили, что презентация состоится, несмотря на отсутствие автора идеи и соавтора сценария картины Алексея Самолетова.