Принц Гарри и Меган Маркл поженятся в часовне Святого Георгия в Виндзоре

28 ноября, 19:41
Фото: ТАСС/Dominic Lipinski/PA Images
Свадьба принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл состоится в мае 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Об этом 28 ноября сообщил официальный представитель Кенсингтонского дворца Джейсон Ноф, который является личным секретарем принца.
Как подчеркнул Ноф, Виндзорский замок – "совершенно особое место" для королевской четы. По его словам, передает ТАСС, принц Гарри и Меган Маркл бывали в Виндзоре во время своего романа, который длится уже 16 месяцев. Личный секретарь принц отметил, что будущие супруги очень рады, что их свадьба состоится в таком красивом месте.
Уточняется, что финансировать свадьбу, в том числе церемонию венчания, музыкальное оформление, организацию приемов и цветы, будут за счет средств королевской семьи.
27 ноября сообщалось, что наследник британского престола принц Гарри и американская актриса Меган Маркл официально объявили о помолвке, которая состоялась ранее в этом месяце. В канцелярии Кларенс-Хауса – резиденции принца Чарльза – уточнили, что свадьба состоится весной 2018 года.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: