Принц Гарри и Меган Маркл поженятся в часовне Святого Георгия в Виндзоре

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Свадьба принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл состоится в мае 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Об этом 28 ноября сообщил официальный представитель Кенсингтонского дворца Джейсон Ноф, который является личным секретарем принца.

Как подчеркнул Ноф, Виндзорский замок – "совершенно особое место" для королевской четы. По его словам, передает ТАСС, принц Гарри и Меган Маркл бывали в Виндзоре во время своего романа, который длится уже 16 месяцев. Личный секретарь принц отметил, что будущие супруги очень рады, что их свадьба состоится в таком красивом месте.

Уточняется, что финансировать свадьбу, в том числе церемонию венчания, музыкальное оформление, организацию приемов и цветы, будут за счет средств королевской семьи.

27 ноября сообщалось, что наследник британского престола принц Гарри и американская актриса Меган Маркл официально объявили о помолвке, которая состоялась ранее в этом месяце. В канцелярии Кларенс-Хауса – резиденции принца Чарльза – уточнили, что свадьба состоится весной 2018 года.