Москвичи почтили память жертв стрельбы в Питтсбурге

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В Московском еврейском общинном центре зажгли свечи и почтили молитвой память жертв стрельбы в американском Питтсбурге. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Накануне в результате стрельбы в синагоге Питтсбурга в США погибли 11 человек, включая сотрудников полиции. По информации местных СМИ, утром в субботу стрелок вошел в здание синагоги Tree of Life ("Древо жизни"), а затем открыл огонь по прихожанам и прибывшим на место происшествия полицейским. Нападавший был задержан. Им оказался гражданин 46-летний США Роберт Боуэрс.

"Четыре офицера полиции были ранены, один из них был выписан вчера. Мы молимся, чтобы еще одного выписали сегодня", − рассказал начальник полиции города Скотт Шуберт в эфире CNN.

Расследованием причин трагедии занимается ФБР. Там полагают, что у Боуэрс не было сообщников. По местным законам, стрелку грозит смертная казнь. Против него планируют выдвинуть обвинения по 29 пунктам.

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