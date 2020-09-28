Туристу в Таиланде грозит тюремный срок за негативный отзыв об отеле

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В Таиланде туристу грозит два года тюрьмы за негативные отзывы об отеле. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post.

По данным издания, на жителя Америки подали в суд представители гостиницы, расположенной на острове Ко Чанг. Он, по словам сотрудников отеля, негативно высказывался о гостинице на различных сервисах, в том числе на TripAdvisor и Google.

В своих комментариях мужчина называл отель недружелюбным, отмечая, что персонал в нем ведет себя так, будто не заинтересован в гостях. При этом сотрудники отеля также имели претензии к туристу. Они сообщили, что мужчина нарушал правила поведения отеля, приносил в ресторан собственный алкоголь. В отеле отметили, что пошли ему навстречу и позволили не платить взнос в размере 1 250 рублей.

В итоге отель был вынужден подать на туриста иск, поскольку он в течение нескольких месяцев публиковал негативные отзывы, а на контакт с отелем идти не хотел. Сотрудники заявили, что подобные действия туриста нанесли ущерб репутации гостиницы. Туристу может грозить тюремный срок или штраф в размере почти 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Таиланде более чем 150 тысячам иностранцев могут предъявить обвинения в превышении срока легального пребывания, если они не продлят туристические визы.