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Туризм

12:42

В Таиланде более чем 150 тыс иностранцев грозит тюрьма в случае непродления виз

туризм

Фото: ТАСС/Vichan Poti/Zuma

В Таиланде более чем 150 тысячам иностранцев могут предъявить обвинения в превышении срока легального пребывания, если они не продлят туристические визы до 26 сентября. Об этом сообщил заместитель представителя иммиграционной службы королевства Пакпонг Сай-Убол.

"За превышение срока действия туристической визы может грозить тюремное заключение, так и штраф в соответствии с законом", – отметил он.

Сай-Убол также добавил, что нарушителей депортируют в страны их происхождения. Тем, кто просрочит визу более чем на 90 дней, будет запрещен въезд в Таиланд на один год. Если период просрочки превышает 10 лет, то нарушитель пожизненно попадает в черный список, передает ТАСС.

Отмечается, что многие туристы задержались в Таиланде с конца марта, когда для предотвращения распространения коронавируса были закрыты границы. Местные власти уже трижды продлевали иностранцам визовую амнистию.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор пригрозил штрафами за нарушение правил возвращения в страну. Туристы обязаны сдать тест на коронавирус и его результаты выложить на портал Госуслуг в течение трех дней после прибытия в Россию. Иначе придется заплатить штраф – от 15 до 40 тысяч рублей.

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