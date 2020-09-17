Таиланд планирует ввести новую долгосрочную визу для туристов

20:19
Фото: ТАСС/NARONG SANGNAK/EPA
Таиланд намерен выдавать туристам специальные визы для долгосрочного пребывания, передает портал "Интерфакс-Туризм".
Отмечается, что целью виз является восстановление зарубежного туристического потока.
"Виза STV позволит иностранным туристам приезжать в страну, но они должны будут согласиться на обязательный 14-дневный карантин и остаться в стране не менее 90 дней. Визу можно будет продлевать дважды, каждый раз на 90 дней. Стоимость визы, которая не имеет возрастных ограничений, составит 2 тысячи бат (около 4,8 тысячи рублей)", – рассказали в пресс-службе Туристического управления Таиланда (ТАТ).
В организации добавили, что воспользоваться данной визой можно будет до 30 сентября 2021 года сразу после официального объявления властей. При этом туристы будут обязаны соблюдать меры по предупреждению распространения коронавируса, а также предоставить подтверждение длительного пребывания в Таиланде.
В настоящее время данная страна закрыта для туристов, за исключением дипломатов, представителей ООН, гостей выставок и посетителей, прибывших с оздоровительными целями. Всем им необходимо проходить 14–дневный карантин.
Власти Таиланда разрешат иностранным туристам посещать Пхукет с 1 октября. Однако они должны прибывать рейсами только на Пхукет, через другие аэропорты страны въезд невозможен. Кроме того, на острове иностранцы должны будут провести не менее 30 дней, в том числе 14 – на карантине в номере отеля. В некоторых гостиницах в это время будет доступен выход на территорию или к пляжу.
В Таиланде собираются ввести новую долгосрочную визу для туристов
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