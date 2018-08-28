Россия призвала боевиков в Идлибе сложить оружие

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Москва призвала главарей боевиков в сирийском Идлибе сдаться. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

"Призываем командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования", – сказал Небензя во время внеочередного заседания СБ ООН по ситуации в Идлибе.

Кроме того, он отметил, что такая возможность пока есть, но сохранение статуса-кво неприемлемо.

Ранее сообщалось, что Минобороны России развернуло мощную группировку боевых кораблей у берегов Сирии в Средиземном море. В состав группировки вошли две подлодки, а также десять кораблей, большинство из которых несут на борту крылатые ракеты "Калибр".