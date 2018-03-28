Скотланд-Ярд назвал предполагаемое место отравления Скрипалей

28 марта 2018, 23:20
Фото: ТАСС/Zuma/Pete Maclaine
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома, говорится в заявлении Скотланд-Ярда.
Самую высокую концентрацию яда выявили на входной двери здания, уточнили полицейские. В других местах нашли менее выраженные следы токсина.
"Специалисты сейчас завершают тщательную работу в этих местах и затем передадут их вновь в ведение полиции Уилтшира", – цитирует ведомство РИА Новости.
Жителей соседних домов призвали не беспокоиться из-за обысков. В полиции подчекрнули, что риск для здоровья окружающих очень низок.
Кроме того, по словам замглавы полиции графства Уилтшир Пола Миллса, криминалисты будут изучать пять тысяч часов видеозаписей. Собрано уже более тысячи вещдоков. Следствие затянется на месяцы, отметил он.
Инцидент в Солсбери произошел в начале марта 2018 года. Были отравлены признанный шпионом Сергей Скрипаль и его дочь. Лондон полагает, что к покушению причастны российские власти.
Москва обвинения отвергает и требует предоставить материалы дела для участия в расследовании. Недавно СМИ смогли получить документ, в котором якобы содержатся доказательства участия России в отравлении. В МИД РФ презентацию Лондона назвали провальной.
Власти Британии ответили на это благодарностью за распространение информации из документа.
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