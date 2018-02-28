Минобороны РФ рассказало о гуманитарной катастрофе в сирийской Ракке

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Тяжелое положение мирного населения Сирии наблюдается в районах, контролируемых коалицией США, заявил заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, после "громких заявлений" об освобождении от запрещенной в РФ террористической группировки ИГ эти районы превратились в "черные дыры". Ситуация там непонятна ни сирийскому правительству, ни наблюдателям за рубежом, пояснил Конашенков.

Он напомнил о трудности гуманитарной ситуации в районе лагеря беженцев Эр-Рукбан, за который ответственны США. До 60 тысяч беженцев там насильно удерживаются контролирующими лагерь группировками боевиков. Представитель Минобороны считает, что улучшить ситуацию в лагере могли бы гуманитарные конвои и эвакуация нуждающихся в лечении. Так это происходит в Восточной Гуте под Дамаском, передает РИА Новости.

Сейчас в Ракке всего около 40 тысяч жителей, рассказал представитель министерства. К началу штурма города коалицией там проживало более 200 тысяч мирного населения, добавил он.

Российский генерал уточнил, что ситуация в Ракке сильно отличается от положения в Алеппо. Туда может приехать любой желающий и посмотреть на ход восстановительных работ. США же не рассматривают возможности начать подобные мероприятия в Ракке, подчеркнул Конашенков.

Более 80 процентов строений в городе разрушено авиацией, заявил он. При этом в США отметили, что восстанавливать ничего не планируют.

Для ликвидации тяжелой гуманитарной ситуации в сирийских Ракке и Эт-Танфе необходимо срочно принимать меры международным гуманитарным организациям, считает генерал. Мирное население Сирии не должно бесконечно оставаться заложником бессмысленных геополитических игр Вашингтона, заключил он.