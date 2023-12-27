Принцесса Диана путала Ирландию и Северную Ирландию – СМИ

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Принцесса Диана предполагала, что Северная Ирландия, входящая в состав Великобритании, является частью Ирландии. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на опубликованное сообщение посла республики в Лондоне Джозефа Смолла.

Так, в его письме от 21 мая 1993 года сказано, что он часто встречался с принцем Чарльзом, который в свою очередь заявлял о желании приехать в Ирландию. При этом уточняется, что он иногда бывал и в Северной Ирландии, куда приезжала также принцесса Диана.

"В начале прошлого года она сказала мне, явно не зная или игнорируя конституционные тонкости: "Вчера я была в вашей стране", – сказано в записке.

В 1921 году Ирландия была поделена на две части. Так, северная часть (Ольстер), в которой живут потомки выходцев из Англии и Шотландии, находится в составе Великобритании, а оставшаяся часть превратилась в самостоятельную единицу. С этого момента между юнионистами (сторонники сохранение Ирландии в составе Соединенного Королевства) и республиканцами (сторонниками независимости) почти не прекращается конфликт.

Ранее на аукцион выставили 32 личных бумажных послания принцессы Дианы друзьям. В частности, она делилась в них подозрениями о слежке за ней.

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